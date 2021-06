Primaria Timisoara nu pregateste foarte multe inaugurari sau evenimente de acest gen in anul in curs. Acest lucru se poate deduce din scaderea drastica a bugetului destinat panglicilor si plachetelor, care a fost redus de la 500.000 de lei, anul trecut, la 20.000 de lei, in acest an. Evenimente precum cel din noaptea de vineri ... The post Anul acesta nu vom avea multe inaugurari in Timisoara. Bugetul pentru „panglici” e mai mic de 25 de ori fata de anul trecut appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .