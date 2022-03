Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Investitiilor a prezentat stadiul indeplinirii jaloanelor din PNRR, afirmand ca la finalul anului trecut au fost 21 de jaloane care au fost inchise, cu exceptia a trei jaloane legate de instrumente financiare, unde exista o discutie intre Comisia Europeana si Banca Europeana de Investitii,…

- Partidul Social Democrat a transmis marți, 15 martie, ca sprijina demersul ministrului Finantelor, Adrian Caciu, care a solicitat la Consiliul Afaceri Economice si Financiare (ECOFIN) de la Bruxelles modalitați financiare pentru combaterea crizei din Ucraina. PSD i-a cerut astfel ministrului PNL al…

- Florin Cițu, președintele PNL, a declarat luni despre pierderea a doua miliarde de euro din PNRR ca ”este un scenariu care a fost luat in calcul, am crescut mult mai rapid decat prevedea Comisia Europeana”. ”Romania e victima propriului succes”, a mai spus Florin Cițu, care a adaugat ca exista o procedura…

- Prima cerere de plata pe care Romania o va face in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR) va avea loc in trimestrul doi din acest an, cand vom putea trage aproximativ 2 miliarde de euro din partea de granturi si 900 de milioane de euro din partea de imprumuturi, a declarat, joi,…

- Romania va face prima cerere de plata prin PNRR in trimestrul doi, cand vom putea trage aproximativ 2 miliarde de euro din partea de granturi si 900 de milioane de euro din partea de imprumuturi, a declarat, joi, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Dan Vilceanu.

- „Comisia Europeana a virat 1.942.479.890 euro in contul Ministerului Finantelor deschis la BNR. Suma reprezinta prefinantarea de 13% din imprumutul de aproximativ 14,94 miliarde de euro contractat de Romania de la Comisia Europeana in cadrul Mecanismului de Redresare si Rezilienta”, anunta ministerul.…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene anunta, miercuri, ca, in 13 ianuarie, 1,9 miliarde de euro vor intra in contul statului roman, reprezentand prefinantarea din imprumutul acordat Romaniei prin PNRR, dupa ce au fost atinse tintele si jaloanele din trimestrul IV 2021. "In data de 13 ianuarie…

- In data de 13 ianuarie 2022, odata cu intrarea in vigoare a Acordului de imprumut (Mecanismul de redresare si rezilienta) intre Comisia Europeana si Romania, va fi virata suma aferenta prefinantarii din componenta de imprumut, in cuantum de 1.942.479.890 euro, reprezentand 13% din valoarea totala a…