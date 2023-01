Stiri pe aceeasi tema

- In anul 2023, romanii vor avea 15 zile libere legale, din care 12 pica in timpul saptamanii, conform Codului Muncii.Suplimentar, Guvernul a decis ca si zilele de 23 ianuarie, 2 iunie si 14 august sa fie libere in 2023, pentru a face punte intre weekend si zilele libere legale.Iata ce zile libere legale…

- Luna ianuarie 2023, prima luna din noul an, incepe cu zile libere legale pentru toți romanii. Ianuarie 2023 vine cu o premiera pentru angajații statului, dar zile libere au toți ceilalți angajați. Vezi care sunt zilele libere legale in ianuarie 2023:Zile libere legale in ianuarie 2023Luna ianuarie 2023…

- Bugetarii vor avea parte de inca 3 zile libere in 2023, pe langa cele 15 care cad in zile de sarbatori legale. Executivul a decis o minivacanța in perioada 21-24 ianuarie. Angajații la stat vor beneficia de 3 minivacanțe anul viitor. Guvernul a stabilit miercuri, printr-o hotarare, ca zilele de 23 ianuarie,…

- Zile libere 2023: Romanii vor avea mai multe minivacanțe de trei și patru zile. Calendarul zilelor nelucratoare pentru salariați In 2023 romanii ar putea avea 17 zile libere, cu doua zile mai multe decat in 2022. Asta doar in condițiile in care președintele va promulga legea aprobata de Parlament prin…

- Veste buna pentru o anumita categorie de angajați! Daca pana acum, concediul de odihna sau cel medical erau singurele variante avute la dispoziție, mai nou, potrivit unei norme introduse in Codul Muncii, s-a introdus un nou tip de ocncediu destinat anumitor cauze. Afla și tu daca te incadrezi și cum…

- Angajatii din institutiile si companiile de stat vor avea trei zile libere in plus anul viitor. Potrivit unui proiect de hotarare a Guvernului, zilele libere vor uni weekendurile cu Ziua Unirii Principatelor Romane, Ziua Copilului si sarbatoarea Adormirii Maicii Domnului. Cele trei zile libere suplimentare…

- O noua veste buna pentru romani! In țara noastra se ofera un nou concediu, dar nu este pentru toata lumea. Iata care este proiectul de lege prin care senatorii au spus ca o categorie de angajați ar putea primi 30 de zile libere in plus!

- Vești bune pentru romani! Urmeaza sa apara un nou concediu in Romania, dar nu pentru toata lumea. Ce categorie de angajați o sa primeasca 30 de zile libere in plus? Cu siguranța mulți ar vrea sa fie in locul lor. Ista noile modificari in Codul Muncii! Senatorii au aprobat recent un proiect de lege care…