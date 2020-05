Anul 27 Înainte de Hristos. Roma antică și secretul dezgropat în 2020 O groapa de aproape 2,5 metri adancime, formata prin surparea unei strazi din fața Panteonului din Roma , Italia, a scos la iveala mai multe pietre de pavaj ce dateaza din anul 27 Inainte de Hristos, scrie Dailymail . Groapa are 3 metri lungime și s-a surpat in mod neașteptat pe o alee liniștita din Piazza della Rotunda, la doar cațiva pași de scarile Panteonului. Zona a fost imediat inchisa publicului pentru ca nimeni sa nu fie ranit, dar daca s-ar fi intamplat intr-o perioada in care turiștii viziteaza țara, ar fi putut exista victime. Pietrele de pavaj gasite sub suprafața pamantului par sa… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

