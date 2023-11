Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis miercuri, 1 noiembrie, ca Romania va inregistra si in acest an o crestere economica sustinuta, mult peste media UE, dar a precizat ca Guvernul trebuie sa adopte masuri care sa mentina Romania competitiva in plan fiscal.„Romania va continua sa inregistreze o creștere…

- Incepand de astazi, intra in vigoare noile masuri de austeritate care ar trebui sa aduca mai mulți bani la bugetul de stat. Se elimina o parte dintre facilitațile fiscale pentru o parte din angajați și se introduc taxe noi. In plus, se vor aplica reguli noi la plata in numerar (cash). O parte din schimbarile…

- Deputatul PNL Florin Roman afirma, sambata, ca avand in vedere faptul ca la angajarea raspunderii guvernului nu au fost retinute multe puncte de vedere ale PNL, a depus noi proiecte de lege pe fiscalitate impreuna cu colegii din partid. Roman spune ca „vigilenta PNL a facut ca partenerii de coalitie…

- Un pachet legislativ de creștere a taxelor abuziv, neconstituțional și antieconomic, spune președintele USR, Catalin Drula, despre masurile fiscale. El anunța ca pachetul de legi va fi contestat la CCR.Catalin Drula susține ca „sunt decizii anterioare ale CCR care spun ca un astfel de proiect-trenuleț,…

- Ministerul Finanțelor a publicat proiectul de lege privind noile masuri fiscal-bugetare, pentru care Guvernul ar urma sa isi asume raspunderea in Parlament.Cele mai importante prevederi:Microintreprinderile platesc impozit de 1% pe cifra de afaceri pana la venituri de pana la 60.000 euro pe an și de…

- Masurile fiscale care se vor aplica de la 1 octombrie 2023: Lista noilor taxe si impozite Masurile fiscale care se vor aplica de la 1 octombrie 2023: Lista noilor taxe si impozite Proiectul de lege privind angajarea raspunderii Guvernului este finalizat, cuprinzand toate cele trei aspecte: fiscal, bugetar…

- Ionut Nedea, CEO al litoralulromanesc.ro a declarat marti despre masurile fiscale pregatite de Guvern pentru scaderea deficitului bugetar ca scenariul raspandit pe piata din punctul lor de vedere este cel mai rau, pentru ca vorbim de taxe suplimentare, de TVA crescut, de eliminarea unor facilitati.…

