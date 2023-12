Cum sa rezumam cele mai importante stiri ale anului trecut? Raspunsul evident in 2023 este sa folosesti Inteligenta Artificiala (AI). In acest spirit, jurnalistii Reuters au cerut ChatGPT de la OpenAI si Bard de la Google – doua dintre cele mai populare instrumente de inteligenta artificiala generativa – sa faca aceasta selectie. Raspunsurile lor arata puterea inteligentei artificiale, noteaza Reuters, dar si modurile in care aceasta inca nu se ridica la inaltimea asteptarilor, in acest caz atat in ceea ce priveste standardele editoriale ale Reuters, cat si in comparatie cu editorii umani. ChatGPT…