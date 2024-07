Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai afectate culturi sunt cele de porumb și floarea-soarelui Acest an agricol ar putea fi unul dintre cei mai secetosi din istorie, in special pentru culturile prasitoare, in prezent inregistrandu-se seceta pedologica extrema in buna parte din tara, a declarat pentru Agerpres, directorul general…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza agrometeorologica pentru aceasta perioada și rezerva de umiditate din sol pentru principalele culturi. Conform meteorologilor, perioada se caracterizeaza printr-un regim termic al aerului mai ridicat decat in mod obisnuit pe intreg…

- Ciclonul care maturat Europa a ajuns și in țara noastra, iar vremea rea, cu furtuni și ploi torențiale, ține pana sambata, 25 mai. Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a vorbit despre cum va fi vremea in urmatoarele zile, relateaza Antena 3.„Am prelungit avertizarea…

- Cum va fi vremea de Paște. Elena Mateescu de la ANM prezinta prognoza meteo pentru ziua de duminica, 5 mai. Romanii au plecat in minivacanța de Paște fie in strainatate, fie pe litoral sau la munte. Adevarul este ca vremea de Paște va fi instabila in anumite zone, dar frumoasa in altele. Directorul…

- ANM a facut anunțul. De Paște, țara va fi imparțita in ceea ce privește vremea. In timp ce o parte a țarii se va bucura de o vreme frumoasa, in cealalta parte va ploua, arata ANM . „Este posibil ca in ziua de duminica, de Paste, mai ales in jumatatea estica a țarii, sa avem o vreme frumoasa, exceptand…