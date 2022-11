Anul 2023 vine cu vacanțe mai scumpe. Ce trebuie să facem pentru a plăti mai puțin. Sfatul specialiștilor Anul 2023 vine cu scumpiri pe toate planurile . Pe langa utilitați, alimente sau carburanți, și vacanțele in cele mai importante destinații turistice vor fi mai ”piperate”. Vacanțe mai scumpe in 2023. Sfaturile specialiștilor din turism pentru a plati mai puțin Specialiștii spun ca Antalya, una dintre destinațiile de vacanta in care ajung anual mii de familii din Romania, va fi mai scumpa de la anul. Cu o inflație uriașa, hotelierii turci anunta majorari de preturi cuprinse intre 15 si 30%. Agenții de turism spun care e singura cale de a plati mai putin. In prezent, in Belek, un resort din regiunea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

- Preturile sejururilor in Antalya vor creste in 2023 cu cel putin 15 pana la 20% fata de anul curent din cauza inflatiei din Turcia si a crizei energetice, a declarat Alin Burcea, prim-vicepresedinte al Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT) si proprietarul unei agentii de turism, recomandandu-le…

