Anul 2023 începe foarte prost pentru sute de mii de români. Cresc masiv ratele la bănci Incepand cu 1 ianuarie 2023, IRCC trimestrial va crește puternic, iar odata cu el ratele a sute de mii de romani care au credite bancare a caror rata se calculeaza in funcție de evoluția acestui indice, scrie Digi24.ro.IRCC trimestrial va crește la 5,71% pe an, potrivit anunțului BNR din data de 30 decembrie 2022. Aceasta este valoarea medie calculata pentru trimestrul al treilea din 2022, care urmeaza sa se aplice de la 1 ianuarie 2023. Ea este in creștere cu 40% fața de valoarea medie din trimestrul doi al anului trecut (actuala), folosita la calcularea ratelor pana la 31 decembrie. IRCC este… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

