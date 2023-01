Luna ianuarie va fi puțin mai bogata pentru romanii saraci. Și asta pentru ca, pe langa majorarile care intra in vigoare la inceput de an, statul imparte și alte ajutoare, precum vouchere pentru facturi sau alimente.Astfel, in prima luna din an, pensionarii cu venituri sub 3 mii de lei vor primi o prima runda de ajutoare, care variaza intre 300 și 500 de lei, in funcție de venit. Banii vor veni odata cu pensiile, majorate și ele la inceput de an cu 12,5%. Persoanele cu handicap vor primi, la randul lor, a 13- a indemnizație.Statul acorda și in 2023 voucherele sociale de 250 de lei. Persoanele…