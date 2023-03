Modificarea fiscala cu cel mai mare impact pentru companii dintre cele care au fost aduse Codului fiscal in acest an este majorarea cotei de impozit pe dividende, arata jumatate din respondenții unui sondaj realizat de PwC Romania in cadrul Conferinței Anuale de Taxe. Alte schimbari importante in 2023 vizeaza TVA, eliminarea unor scutiri și limitarea unor facilitați pentru angajați, dar și legislație noua care reglementeaza raporturile comerciale dintre companiile de produse agro-alimentare cu scopul de a reduce practicile anticoncurențiale sau reglementari stricte pentru controlul investițiilor…