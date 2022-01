Stiri pe aceeasi tema

- I nstitutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului anunta producerea seismului de 3,7 in zona seismica Vrancea, județul Buzau.Cutremurul s-a produs la adancimea de 130 kilometri.Cutremurul s-a produs in apropiere de Brașov, Ploiești, București și Bacau.Este al doilea cutremur in zona…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,7 s-a produs, duminica, in judetul Buzau. Seismul a avut loc la adancimea de 130 de kilometri. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului anunta producerea seismului de 3,7 in zona seismica Vrancea, județul Buzau.Cutremurul s-a…

- In ziua de 30 Decembrie 2021, la ora 19:45:35 ora locala a Romaniei , s a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.0, la adancimea de 127km.Potrivit informatiilor oferite de Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului INCDFP, cutremurul s…

- Un cutremur cu magnitudinea 4 s-a produs joi dupa amiaza in zona Vrancea. Alt cutremur a avut loc joi dimineața in Ialomița. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) anunța ca joi, la ora 14:57:00 (ora Romaniei), s-a produs in zona seismica Vrancea, un…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,2 s-a produs, marti dupa-amiaza, in judetul Prahova. Seismul s-a produs la adancimea de 130 de kilometri. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului anunta producerea seismului de 3,2 in zona seismica Vrancea, județul Prahova.Citește…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,4 a avut loc marți dup-amiaza in județul Buzau, anunța Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Seismul s-a produs la adancimea de 122 de kilometri, in apropierea oraselor Brașov (70 km), Ploiești (74 km), Bacau (119 km), Braila (120 km), Galați…

- Un cutremur slab cu magnitudinea de 3,4 s-a produs marti, la ora locala 13:53, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la o adancime de 120 de kilometri in apropierea…

- Un cutremur cu magnitudinea 2,3 s-a produs luni seara in județul Vrancea, a informat Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, anunța Mediafax. Cutremurul a avut loc luni la ora 18.37, in județul Vrancea. Acesta a avut magnittudinea de 2,3 și s-a produs la adancimea…