Anul 2022 – anul cumpătării Mai sunt doar cateva zile și ne vom lua ramas bun de la anul 2021. Un an greu din punct de vedere pandemic, un an in care mulți romani ne-au parasit. Din punct de vedere economic, am avut o creștere peste media U.E., dar din pacate și o inflație peste cea prognozata, astfel incat aceasta creștere a fost practic anulata. Ce va fi in 2022? Anul 2022 va fi, cred, un an foarte complicat. Prețurile la energie electrica și gaze au explodat pur și simplu și daca ele sunt plafonate… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

