Anul 2022, al treilea cel mai călduros an din istoria măsurătorilor meteo din România Anul 2022 a fost al treilea cel mai calduros an din istoria masuratorilor meteorologice din Romania, temperatura medie anuala fiind de 11.77 °C, iar abaterea termica de 1.55 °C fata de media perioadei 1981-2010, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Conform meteorologilor, cei mai calduroși cinci ani din perioada 1900 – 2022 sunt: 2019, 2020, […]

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

