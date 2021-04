Raport Kaspersky Potrivit unui nou raport Kaspersky, peisajul amenințarilor financiare a cunoscut un an pandemic care a schimbat regulile jocului. In raportul intitulat Financial Cyberthreats in 2020, s-a constatat ca, in timp ce volumul general al amenințarilor prin PC-uri sau telefoane mobile a scazut in aceasta perioada, experții Kaspersky au observat ca atacatorii cibernetici folosesc […] Articolul Anul 2020 prezinta o schimbare globala in amenințarile malware asupra sectorului financiar apare prima data in Curierul National .