2020 a fost un an straniu. Intr-o perioada in care expertii de toate culorile, din medicina, geopolitica, sociologie, au esuat lamentabil in mai toate predictiile, recomandarile sau solutiile propuse, si in care institutiile, de la cele internationale, precum OMS, la cele nationale, au esuat si ele in stil mare, influenta si puterea acestora au crescut inimaginabil. 2020 a fost anul in care am constatat ca ceea ce am vazut in China, restrictiile draconic (...)