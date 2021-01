Anul 2020 a transformat radical piața muncii. Cele mai căutate joburi și domeniile care au făcut angajări Anul 2020 a transformat radical piața muncii. Cele mai cautate joburi și domeniile care au facut angajari 2020, un an plin de incertitudini și temeri, le-a adus multor romani un nou loc de munca, dar și stres in plus, din pricina crizei sanitare. În timp ce companiile, care nu și-au redus activitatea, au căutat oameni, unii angajați au declarat că au muncit până la epuizare. După ce a fost un an manager, Ana Maria s-a hotărât să îşi schimbe locul de muncă în pandemie. Ana Maria Gradișteanu: &"Mi-am ascultat inima,… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

