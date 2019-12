Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, la intrarea in Raducaneni dinspre Iasi, tanarul a pierdut controlul volanului, a intrat pe contrasens si s-a rasturnat. In microbuzul Volkswagen erau zece persoane. Mai multe echipaje medicale au fost trimise la fata locului. O persoana implicata in accident a plecat pana sa ajunga medicii la…

- In aceasta seara, mai multe echipaje de prim-ajutor au intervenit pentru salvarea mai multor persoane, care au fost implicate intr-un accident rutier dupa ce masinile in care se aflau s-au tamponat. Conform informatiilor furnizate de Serviciul Judetean de Ambulanta Maramures, medicii au gasit la fata…

- Un Opel cu numar de Iasi s-a izbit de un VW cu numar de Neamt, in carambol fiind antrenat si un Renault, parcat pe marginea strazii. Din primele informatii, soferul din Opel a fost ranit usor la cap. Cu toate acestea, la fata locului au ajuns trei ambulante, un echipaj de la SMURD si doua echipaje de…

- PDATE: In urma unui accident rutier in zona Bucium, un autoturism a acroșat un contor de gaz. La fața locului s-a deplasat un echipaj al pompierilor pentru a asigura zona sa nu se produca o explozie. In urma impactului s-a inregistrat o victima care primește in aceste momente ingrijiri la fața locului…

- Politistii ieseni cauta doi minori, o fata de 12 ani si un coleg al acesteia, care au plecat de la scoala si nu au mai ajuns la domiciliile lor, au informat, luni seara, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Iasi, scrie Agerpres.La data de 18 noiembrie, politistii ieseni au fost sesizati…

- Un grav accident de circulatie a fost inregistrat, aseara, putin inainte de ora 21.00, in municipiul Constanta, pe strada Delfinului, din cartierul Anadalchioi.Acolo, opt masini au fost avariate de un sofer, care conducea un BMW, cu numere de Calarasi, si dupa producerea evenimentului rutier si a abandonat…

- „Politistii au identificat un tanar de 21 de ani, din comuna Tomesti, banuit de comiterea infractiunii de talharie. In urma cercetarilor s-a constatat faptul ca, la data de 10 octombrie, in timp ce se afla pe raza municipiului Iasi, acesta ar fi deposedat prin folosirea un spray lacrimogen un barbat…

- FOTO – Arhiva Un accident de circulație, soldat cu doua victime și cinci mașini avariate, s-a produs in noaptea de sambata spre duminica, in jurul orei 03:30, pe strada Ecaterina Teodoroiu din Dej. Potrivit primelor informații, conducatorul unui autoturism, un tanar in varsta de 18 ani din Dej, in timp…