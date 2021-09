Stiri pe aceeasi tema

- 17 septembrie, Ziua Mondiala pentru Siguranța Pacienților,a fost inființata in 2019 pentru a imbunatați ințelegerea globala a siguranței pacienților The post 17 septembrie, Ziua Mondiala pentru Siguranța Pacienților first appeared on Partener TV .

- La 5 septembrie, este sarbatorita Ziua Internationala a Caritatii, zi care a luat naștere in anul 2013 in amintirea Maicii Tereza, laureata a Premiului Nobel pentru Pace The post La 5 septembrie, este sarbatorita Ziua Internationala a Caritatii first appeared on Partener TV .

- Ziua medicinei militare este marcata anual la 21 august, in uma cu 159 de ani prin semnarea de Domnitorul Alexandru Ioan Cuza a Inaltului Decret Domnesc The post Ziua medicinei militare, marcata anual la 21 august first appeared on Partener TV .

- Ziua Imnului National al Romaniei - Desteapta-te romane! - simbol al unitatii Revolutiei Romane de la 1848, a fost sarbatorita astazi, 29 iulie 2021 și in municipiul Targoviște. The post Ziua Imnului National al Romaniei, sarbatorita și in municipiul Targoviște first appeared on Partener TV .

- Anual, pe data de 28 iulie marcam Ziua Mondiala a Hepatitei, scopul careia este sporirea gradului de conștientizare a populației cu privire la hepatita virala, o maladie inflamatorie a ficatului care provoaca boli hepatice severe și cancer hepatocelular. In acest an, genericul evenimentului este „Hepatita…

- Anual, pe data de 28 iulie marcam Ziua Mondiala a Hepatitei, scopul careia este sporirea gradului de conștientizare a populației cu privire la hepatita virala, o maladie inflamatorie a ficatului care provoaca boli hepatice severe și cancer hepatocelular. In acest an, genericul evenimentului este „Hepatita…

- In fiecare an, la 14 iulie, este sarbatorita Ziua Transmisioniștilor Militari, data la care, in 1873, a luat ființa prima subunitate de transmisiuni - secția de telegrafie The post La data de 14 iulie, este sarbatorita Ziua Transmisioniștilor Militari first appeared on Partener TV .

- Ziua mondiala a ciocolatei, sarbatorita pe 7 iulie, aceasta data fiind consemnata in istorie drept momentul cand bautura pe baza de cacao a fost introdusa The post Ziua mondiala a ciocolatei, sarbatorita pe 7 iulie first appeared on Partener TV .