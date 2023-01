Stiri pe aceeasi tema

- Tarile de Jos sunt renumite in intreaga lume pentru infrastructura excelenta pentru biciclete insa noua parcare inaugurata miercuri la Amsterdam duce obsesia olandezilor pentru biciclete la un nou nivel, transmite Bloomberg, citat de Agerpres.

- Omul de afaceri Romica Paduraru din Adjud(foto) a primit o factura exorbitanta aferenta consumului de energie electrica intregistrat de o brutarie si o pizzerie din firma sa. Conform documentului emis de furnizor firma omului de afaceri din Adjud trebuia sa plateasca peste 75 de milioane de euro: „Am…

- Hannah Palmer, o tanara de 24 de ani, caștiga milioane de lire sterline pe an datorita bustului generos pe care și-l expune pe rețelele sociale in cele mai sumare ținute. Iata cu ce se ocupa aceasta!

- Grupul american Oracle, cea mai mare companie IT din Romania in funcție de numarul de angajați, intenționeaza concedierea a 184 de salariați in țara noastra, potrivit unui document intrat in posesia Libertatea. Oracle are peste 4.300 de angajați in țara noastra, astfel ca numarul salariaților concediați…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin Directia generala executari silite cazuri speciale, anunta ca a recuperat, de la o persoana fizica, peste 2,4 milioane de lei. Potrivit ANAF, Directia generala executari silite cazuri speciale a realizat incasari semnificative la bugetul de stat in suma…

- Compania romaneasca de marketing digital Limitless Agency incheie anul cu o cifra de afaceri de aproximativ 4 milioane de euro in acest an si vrea sa se extinda anul viitor in SUA si in Marea Britanie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Cunoscutul om de afaceri, Dumitru Velcu a murit intr-un teribil accident de mașina. Acesta a lasat in urma o nevasta indurerata, dar și pe cele doua fete ale sale. Vestea morții sale i-a șocat pe apropiații, care au transmis mesaje de condoleanțe familiei: „Un om cu un suflet deosebit, niciodata nu…

- Furnizorul de apa și canal, Aquabis da peste 35% din cifra sa de afaceri dintr-un an pentru a-și asigura curentul pentru 12 luni. 22,5 milioane de lei a pus la bataie compania pentru achiziționarea, prin licitație, a curentului electric. Aquabis, furnizorul de apa și canal din Bistrița-Nasaud se pregatește…