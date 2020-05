Antreprenorul Octavian Badescu va candida la Primaria Capitalei Octavian Badescu, antreprenorul care a lansat initiativa #hailatreaba si a militat pentru respectarea drepturilor si libertatilor individuale in perioada aflata sub semnul "coronavirus", dar si pentru repornirea rapida a economiei, anunta ca intentioneaza sa candideze la alegerile locale din toamna, pentru pozitia de primar al Capitalei.



"Am asistat in ultimele doua luni la o situatie greu de acceptat in secolul XXI. Institutiile statului ne-au lipsit de libertati esentiale si au fortat antreprenori sa isi inchida afacerile si sa lase un million de oameni fara un loc de munca. Statul… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

