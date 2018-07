Antreprenorul din Cluj care vrea sa repuna Herculane pe harta turismului

Stiri pe aceeasi tema

- Geograful Flavius Ignea a fost revoltat de un mesaj postat de primarul Nicolae Robu pe Facebook, așa ca s-a pus sa calculeze exact cum sta Timișoara la capitolul turism și demonteaza un titlu laudat de edilul-șef, care spune ca Timișoara este „Orașul cu Cea Mai Mare Creștere a Turismului”.…

- Moastele Sfantului Anton de Padova au fost depuse, duminica, in catedrala episcopala "Schimbarea la Fata" din Cluj-Napoca, relicvele fiind aduse, din nou, dupa 14 ani, in Eparhia de Cluj-Gherla, in contextul unui pelerinaj mai amplu care se desfasoara in Romania in perioada 7 mai - 13 iunie.

- Antreprenorul iesean Iulian Dascalu in varsta de 48 de ani a luat in vara anului trecut cea mai importanta decizie din cariera sa. Dascalu a vandut jumatate din mallurile Iulius din Timisoara, Cluj-Napoca, Iasi si Suceava, plus cladirile de birouri adiacente acestora, companiei sud-africane Atterbury…

- Sala de conferințe a Muzeului Municipal din Dej va fi gazda unei intalniri a Asociației Naționale a Agențiilor de Turism. Scopul este punerea in valoare a potențialului turistic al municipiului.

- Primaria Turda a castigat un proiect european de 22,5 mil. lei (4,9 mil. euro) pentru reabilitarea si modernizarea infrastructurii rutiere si a utilitatilor din corpul drumului in Baile Turda, judetul Cluj. Pe parcursul celor 36 de luni de implementare a proiectului vor fi modernizate si reabilitate…

- Targul Internațional de Arta Contemporana Fresh Paint va avea loc in perioada 26 – 30 aprilie 2018, la complexul expozițional Ganei HaTaarucha din Tel Aviv. Cu sprijinul ICR Tel Aviv, Galeria Sabot va expune, in cadrul secțiunii internaționale a Targului, la standul național, lucrari semnate de artiști…