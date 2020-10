Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Mihai a fost acuzat ca a furat portofelul unei femei din Iasi fara ca aceasta sa isi dea seama. Fapta a avut loc pe 27 ianuarie, atunci cand victima se deplasa in zona esplanadei Halei Centrale. La acel moment, prin zona hoinarea si hotul, care supraveghea oamenii ce treceau. Barbatul a observat…

- Aplicatiile pentru iOS si Android ale solutiei de conferinte video a Google le ofera acum posibilitatea celor care comunica de acasa sa elimine sunetele nepotrivite sau care pot deranja interlocutorii. Dupa optiunea blurarii fundalului, aplicatiile Google Meet le permit acum utilizatorilor sa foloseasca…

- Mediul de afaceri din Romania este instabil, fara o viziune pe termen lung, pentru ca la nivel politic se acționeaza pompieristic, cu promisiuni fara fond și de multe ori fara fundament care sa le susțina, apreciaza antreprenorul Alexandru Printz, co-fondator al companiei de consultanța imobiliara…

- HISTORY difuzeaza, in premiera, incepand din 19 august, de la ora 20:00, primul sezon al serialului-documentar „Construcții fantoma”, care aduce in atenția publicului proiecte inedite de inginerie din intreaga lume, abandonate și transformate, in prezent, in ruine celebre. Intr-o serie de șase episoade,…

- Google a anuntat ca lucreaza la un sistem de detectare a cutremurelor la baza curia vor sta accelerometrele montate pe smartphone-urile cu Android care functioneaza in intreaga lume. Oficialii companiei sunt de parere ca accelerometrul este suficient de sensibil pentru a depista si diferentia valurile…

- Razboiul electoral de la Giroc acopera de fapt o frație a afacerilor imobiliare ilegale, care in ultimii ani, au adus profituri uriașe. Din peisaj nu lipsește gruparea de crima organizata condusa de liderul interlop Lucian Boncu. In urma unuia dintre aceste ”tunuri” imobiliare, Dan Vartosu, candidatul…

