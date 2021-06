Stiri pe aceeasi tema

- Cei mai cautati angajati din piata locala de munca sunt inginerii, meseriasii, constructorii, soferii si curierii, arata indexul locurilor de munca OLX. Cele mai cautate meserii in luna martie a acestui an in functie de numarul de anun­turi postate de anga­jatori au fost cele de in­gineri,…

- TeraPlast a primit ieri avizul favorabil al Consiliului Concurenței pentru dobandirea controlului unic asupra Somplast. Compania a executat ordinul de vanzare al fostului acționar majoritar al Somplast SA in 29 decembrie 2020, iar dupa ce a primit avizul favorabil al Consiliului Concurenței iși va exercita…

- ”TeraPlast a primit in data de 13 aprilie 2021 avizul favorabil al Consiliului Concurentei pentru dobandirea controlului unic asupra Somplast. TeraPlast a executat ordinul de vanzare al fostului actionar majoritar al Somplast SA in 29 decembrie 2020. Dupa avizul favorabil al Consiliului Concurentei,…

- Antreprenorii romani par tot mai tentați de piața de investiții imobiliare, devenita alternativa din ce in ce mai atractiva pentru cei interesați sa iși diversifice instrumentele prin care sa-și plaseze capitalul obținut din alte business-uri. „In ultima perioada am vazut un numar important de oameni…

- Piata de investitii imobiliare a devenit o alternativa din ce in ce mai atractiva pentru antreprenorii romani, care sunt interesati sa isi diversifice instrumentele prin care sa-si plaseze capitalul obtinut din alte business-uri. De la o medie de aproximativ 5% din volumul anual investit in active imobiliare…

- Grupul italian de asigurari Generali, prezent si pe piata din Romania, studiaza o posibila achizitie in valoare de aproximativ doua miliarde de euro pe piata din Rusia, chiar daca proiectul este deocamdata intr-un stadiu preliminar, a declarat miercuri pentru Reuters o sursa din apropierea acestui…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a prezentat noi tutoriale video cu recomandari pentru consumatorii casnici care vor incheia un nou contract la energie pe piata libera. Piața gazelor a fost liberalizata complet pentru consumatorii casnici de la 1 iulie 2020, iar cea a energiei…

- Este absolut clar ca virusul a impartit oamenii in doua categorii, pro-vaccin si anti-vaccin, indiferent de sursele de informare, oficiale sau mai putin oficiale. In fine, o confuzie poate fi clara daca vom apela si la una din legile lui Murphy: ’’ Oamenii se impart in doua categorii: a) oameni care…