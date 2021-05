Peste doua treimi dintre firmele romanesti (67%) nu au mai asteptat fondurile de digitalizare promise de stat si s-au dotat, din bugete proprii, cu solutii IT pentru a evita pierderile, in conditiile in care 83% apreciaza ca programul de fonduri nerambursabile nu va fi lansat in viitorul apropiat sau ca nu va mai fi lansat deloc, arata o analiza publicata, joi, de CIEL Romania, dezvoltator de solutii software. Reprezentantii companiei precizeaza ca programul de digitalizare prin fonduri nerambursabile, promis de statul roman, este asteptat din iulie 2020. "In vara anului 2020, statul roman anunta…