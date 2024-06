Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii mediului de afaceri prevad scumpiri tot mai mari in urmatoarea perioada. Este vizat aproape tot ceea ce punem in coșul zilnic de cumparaturi. Toate acestea in timp ce Romania iși pastreaza titlul de campioana europeana in ceea ce privește inflația. Pentru a cincea luna la rand, țara noastra…

- Masurile propuse de PSD pentru mediul de afaceri au creat un climat economic favorabil pentru antreprenori, stimuland astfel noi investiții și dezvoltarea economica. La aproape un an de cand Marcel Ciolacu a preluat funcția de premier, firmele se afla la cel mai inalt grad de optimism din ultimii 4…

- Guvernul lucreaza la revizuirea unor taxe pentru anul viitor, cu un accent major pe impozitele pentru proprietațile imobiliare. Se așteapta ca Banca Mondiala sa furnizeze orientari privind pragurile care vor determina creșterea impozitelor pentru case și terenuri. Conform unor informații provenite de…

- Unde vedem Isus din Nazareth de Paște 2024! Finalul capodoperei biblice a lui Zeffirelli va fi legat de Slujba de Inviere An de an, in Saptamana Mare, avem la televizor ministerialul de șase ore și jumatate Isus din Nazareth, filmul vieții lui Isus. Pana in sambata dinainte de Paște, creștinii marcheaza…

- Romanii se confrunta cu cele mai ridicate rate de dobanda la credite din intreaga Uniune Europeana, in ciuda faptului ca salariile in țara sunt printre cele mai mici. Dobanzile practicate la noi sunt de pana la patru ori mai mari decat in alte state europene. „Avem cea mai mare inflație din Uniunea…

- Pretul gazelor naturale pentru gospodariile din Romania (0,0563 EUR/kWh) a fost al 3-lea cel mai mic pret din UE si la jumatate fata de pretul mediu inregistrat la nivelul Uniunii (0,1125 EUR/kWh), arata comunicatul de presa al Ministerului Energiei. „Avem inca o confirmare ca schema de sprijin a consumatorilor…

- Comisia Europeana a publicat un document concludent referitor la rezultatele aplicarii viziunii rurale pe termen lung a Uniunii Europene, care intereseaza in mod direct Romania, avand in vedere ponderea importanta a populației din mediul rural din țara noastra. Raportul se inscrie in dinamizarea rolului…