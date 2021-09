Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi șefi de stat, Klaus Iohannis și Volodimir Zelenski, nici la aceasta ora nu au ajuns la Chișinau. Potrivit ultimelor informații, avionul președintelui Ucrainei a plecat la Odesa, dupa ce a așteptat imbunatațirea vremii de afara pentru a putea decola, iar avionul cu cortegiul președintelui Romaniei…

- PSD va depune o motiune de cenzura impotriva Guvernului Citu, pentru ca inscrierea acestuia in cursa pentru sefia PNL echivaleaza cu sustinerea "neconditionata" a presedintelui Klaus Iohannis pentru un "penal", a anuntat, sambata, secretarul general al social-democratilor, Paul Stanescu. "Cu un condamnat…

- Klaus Iohannis a facut senzație ieri, 15 august, la Ziua Marinei, astfel ca cel care ar putea sa-și dea cu parerea despre ținuta sa este nimeni altul decat Catalin Botezatu. Designer-ul a facut cateva comentarii pe baza vestimentației șefului statului, precizand astfel ce greșeala a facut acesta in…

- PSD i-a solicitat, vineri, presedintelui Klaus Iohannis sa confirme sau sa infirme daca a avut cunostinta de condamnarea penala a lui Florin Citu in momentul in care l-a desemnat pentru functia de prim-ministru al Romaniei. "PSD solicita presedintelui Klaus Iohannis sa confirme sau sa…

- Instrumentul-cheie folosit de premier pentru a-i inlatura din guvern pe miniștrii ce ii contesta activitatea este rectificarea bugetara. Vizați de remaniere sunt Catalin Drula și Stelian Ion.„La Ministerul Transporturilor ar fi trebuit sa iau bani, nu sa dau, dupa execuția bugetara... (...) Domnul Drula…

- „Am aici o nota personala pe care vreau s-o citesc. Dupa comunism in Romania, m-am dus acolo, in SUA, am avut un serviciu. Experiența mea acolo sper ca va ajuta Romania sa se dezvolte. Antreprenorii care iși dezvolta singuri afacerile dupa care incearca din nou, ar trebui sa-l folosim și in Romania.Parteneriatul…

- CNS Cartel ALFA continua acțiunile de protest demarate la inceputul anului impotriva politicilor anti-lucratori și anti-cetațeni ale guvernului actual. Maine, marți, 15 iunie 2021, incepand cu ora 11.30 va avea loc o manifestație la Palatul Cotroceni (zona Leu) prin care solicitam Președintelui:…

- PSD va depune moțiune de cenzura impotriva Guvernului Cițu, iar daca aceasta va trece, social-democrații vor solicita mandat sa construiasca noul Guvern, iar propunerea de premier va fi Alexandru Rafila. ”In acest moment este o decizie a partidului, domnul Alexandru Rafila este propunerea…