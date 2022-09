Un numar de peste 160 de antreprenori din zona de vest a Romaniei vor beneficia de specializare și mentorat din partea unor experți in domeniul afacerilor. Cursurile sunt susținute de ADR Vest și vor dura trei luni. Agenția pentru Dezvoltare Regionala Vest ofera antreprenorilor din regiune un program de accelerare pe care il pornește in ... The post Antreprenorii din Regiunea Vest vor beneficia de pregatire și mentorat in cadrul unui proiect al ADR Vest appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .