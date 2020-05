Stiri pe aceeasi tema

- De la 1 iunie se vor deschide terasele, urmand ca sezonul turistic pe litoral sa se deschida la data de 15 iunie, a anuntat ministrul Economiei, Virgil Popescu, care a precizat ca vineri va fi publicat un ordin comun cu Ministerul Sanatatii pentru proprietari.

- „Ne putem gandi la vacanta, dar noi trebuie sa relaxam etapizat. Daca ne gandim, in conditiile in care aceasta etapa va merge bine, sa deschidem terasele... The post Tataru: Suntem intr-o faza descendenta a curbei. Ne gandim sa deschidem terasele de la 1 iunie si plajele de la 15 iunie appeared first…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca, in curand, romanii ar putea sa inceapa sa iși faca planuri de vacanța.Astfel, acesta a precizat ca, daca lucrurile evolueaza in bine, autoritatile iau in calcul sa deschida terasele de la 1 iunie si plajele de la 15 iunie."Ne putem gandi la vacanta, dar…

- Proprietarii de terase și clienții trebuie sa stie ca dubla reglementare a starii de alerta ar putea impiedica redeschiderea acestora cel putin o saptamana, incepand de luni, iar singurul...

- Omul de afaceri Dragoș Petrescu, proprietarul lanțului de restaurante CityGrill, a declarat pentru Digi24 ca, cel mai probabil in jurul datei de 1 iunie, se vor putea deschide terasele. Proprietarii din industria HoReCa susțin ca au agreat cu Guvernul un plan de redeschidere a restaurantelor, primele…

- „Voi asculta punctele de vedere ale reprezentanților HoReCa. In analiza de risc epidemiologic, restaurantele, in special cele din spații inchise, sunt printre zonele cu cel mai mare risc epidemiologic. Dupa data de 15 mai, ele nu vor fi deschise. Hotelurile, in condițiile respectarii anumitor reguli,…

- Autoritațile din Constanța propun ca fiecare turist care dorește sa iși organizeze concediul pe litoral sa fie testat pentru noul tip de coronavirus. Hotelierii așteapta decizia Guvernului in acest sens.