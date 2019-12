Stiri pe aceeasi tema

- Un accident in care a fost implicat un tir a avut loc, miercuri dimineața, pe DN1, Sibiu-Brașov, in zona localitații Bradu. Se pare ca șoferul autotrenului a pierdut controlul volanului, a intrat intr-un cap de pod, apoi a luat foc. In urma impactului, șoferul tir-ului, un barbat in varsta de 33 de…

- La data de 20 octombrie a.c., in jurul orei 21.00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Tulnici au fost sesizați cu privire la faptul ca pe DN 2D, in zona Tulnici – Ojdula, a avut loc un eveniment rutier in care a fost implicat un animal salbatic, respectiv un urs. Cu ocazia deplasarii la…

- Un pieton a fost lovit de o autoutilitara, care efectua maneva de mers cu spatele, dupa ce a traversat prin loc nepermis.Potrivit IPJ Tulcea, in dimineata zilei de 17 octombrie a.c, un barbat in varsta de 50 de ani din Mahmudia, in timp ce conducea o autoutilitara, pe raza localitatii Visina, judetul…

- ”Mulți analiști spun ca PSD se afla in moarte clinica. Intr-o situație disperata. Lovit din toate parțile, strivit de grupuri de interese externe, tradat din interior. Eu spun ca absolut toți greșesc! PSD știe sa se regrupeze, sa faca opoziție in adevaratul sens al cuvantului, sa-și stanga forțele.…

- Un adolescent a condus o masina, cel mai probabil furata. Incercand sa scape de filtrul instituit in trafic de politistii bihoreni, a lovit un politist aflat in misiune, iar apoi a lovit frontal un parapet. Baiatul a fost testat cu aparatul etilotest si s-a constatat ca prezenta o concentratie alcoolica…

- Un calator a fortat intrarea intr-un tren care se deplasa in directia Straulesti, dupa anuntul de inchidere a usilor, si si-a prins piciorul intre usile trenului, apoi a fost lovit de oglinda de pe peron. Persoana a parasit metroul "pe propriile...

- Apa de pe Marte s-a evaporat in urma cu aproximativ 3,5 miliarde de ani, in urma unor schimbari climatice globale, se arata intr-un studiu publicat azi de Nature Geoscience. Apa care se afla din abundența pe Planeta Roșie a disparut in urma a ceea ce pare a fi un fenomen secular de uscare, pornit dupa…