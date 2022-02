Pandemia a adus o schimbare radicala in ceea ce privește tendințele de cumparare. Tot mai multe persoane iși fac cumparaturile din mediul online.

Daca in 2019, inainte de pandemie, piața comerțului online inregistra 11,85 de miliarde de lei, aceasta a inceput sa creasca masiv odata cu pandemia. In 2020 piața comerțului online a ajuns la 16 miliarde de lei, cu aproape 5 miliarde de lei mai mult, decat anul anterior, iar in 2021 a depașit 18,4 miliarde de lei. Este o piața in continua creștere, iar cei mai mulți antreprenori din Romania mizeaza pe acest lucru. Astfel, puterea de cumparare…