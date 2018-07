Antreprenoriatul feminin castiga teren in intreaga lume, iar multe orase au dezvoltat scheme de sprijin speciale pentru afacerile lansate de catre femei

Stiri pe aceeasi tema

- Forte speciale franceze sunt prezente pe teren in Yemen, alaturi de forte din Emiratele Arabe Unite, a relatat joi cotidianul francez Le Figaro, citand doua surse militare, transmite Reuters. Cotidianul nu ofera alte informatii despre activitatile lor. Ministerul francez al Apararii nu a putut fi contactat…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, joi, un curs de 4,6564 lei pentru un euro, in crestere cu 0,51 de bani (+0,11%) fata de valoarea anuntata cu o zi in urma, respectiv de 4,6513 lei/euro. Pe de altă parte, moneda naţională s-a apreciat în raport cu dolarul american, cursul…

- Organizația Caritas invita toți satmarenii dornici sa faca un bine la a XII-a ediție a „Caritas Charity Walk”. Scopul plimbarii caritabile in acest an este dotarea gradinii senzoriale cunoscuta sub denumirea de „Gradina Magica” cu echipamentul necesar derularii activitaților terapeutice. Gradina situata…

- Live Nation Entertainment, promoterul de evenimente si spectacole live, a infiintat 'Women Nation Fund' (Fondul national al femeilor), un fond de investitii in faza initiala orientat spre companii de muzica...

- Trimisul special al AGERPRES, Teodor Ciobanu, transmite: Pivotul Oanea Manea (CSM Bucuresti), autoare a 4 goluri in semifinala cu Gyori Audi ETO KC, era foarte dezamagita de deznodamantul partidei (20-26) din Papp Laszlo Sportarena din Budapesta, si a opinat ca jucatoarele nu au reusit azi sa actioneze…

- Trimisul special al AGERPRES, Teodor Ciobanu, transmite: Extrema stanga Iulia Curea (CSM Bucuresti) a declarat vineri ca abia asteapta meciul de sambata cu Gyor Audi ETO KC, detinatoarea titlului in Liga Campionilor la handbal feminin, si a opinat ca victoria va fi de partea echipei care va gresi…

- Legendele handbalului feminin romanesc revin pe teren pentru un caz umanitar susținut de I wonder, platforma Ringier Romania. Simona Gogarla se retrage oficial pe 20 mai. Un meci caritabil ”all stars”, intre doua dintre cele mai bune echipe din istoria handbalului romanesc, Oltchim Ramnicu Valcea și…

- Un sondaj recent arata ca romanii isi aleg becurile in functie de puterea sursei de iluminat, durata de viata, pret, flux luminos (lumeni), marca, temperatura de culoare si index de redare a culorii.