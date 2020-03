Stiri pe aceeasi tema

- ​Firmele care s-ar folosi de stuația de criza coronavirus COVID-19 pentru a crește nejustificat prețurile la produse și servicii risca amenzi și alte sancțiuni din partea Consiliului Concurenței, care a anunțat vineri ca urmarește atent situația. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- PRO Romania propune amanarea plații ratelor bancare, cu 90 de zile, pentru persoanele fizic, pentru combaterea efectelor epidemiei de coronavirus, in economia romaneasca. Si PSD a venit cu o serie de masuri economice care ar trebui luate, in contextul crizei.Astfel, parlamentarii PRO Romania vor propune…

- "(...) Firmele de transport rutier din Romania vor fi grav afectate din cauza epidemiei cu noul coronavirus (...) din estimarile UNTRR, in cazul transportului rutier national de persoane - linii regulate - numarul de pasageri a scazut cu 50%, iar pentru transportul de persoane ocazional scaderea…

- Primele efecte ale raspandirii epidemiei de coronavirus sunt resimțite deja in piața muncii din Romania, unde intarzierea materiilor prime din China duce la restrangerea activitații in unitațile de producție din țara noastra. Toate acestea se vor...

- Dan Barna afirma ca domenii precum precum transporturile, turismul, retailul, alimentația publica, industria sunt cele care simt deja primele efecte ale crizei provocate de epidemia de coronavirus. Pentru a putea iesi din criza cu cat mai putine pagube, liderul USR propune o serie de masuri…

- Dacian Cioloș a declarat ca un test de capacitate pe care Romania nu iși permit sa-l pice este criza cauzata de coronavirus. Liderul PLUS a precizat ca, in cazul in care scapa de sub control situația, atunci trebuie sa fim pregatiți și de o criza economica.„Criza cauzata de coronavirus este…

- Consecințele economice ale epidemiei provocate de coronavirus sunt imposibil de estimat, dar lumea finanțelor se așteapta la ce e mai rau. Practic, fiecare ramura industriala inregistreaza pierderi uriașe din cauza blocajelor in procesul de producție.

- Frica de infectția cu noul coronavirus i-a determinat pe italieni sa ia cu asalt supermarketurile pentru a-și face provizii. Intr-un magazin Lidl aflat intr-un oraș din nordul Italiei rafturile și frigiderele...