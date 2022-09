Stiri pe aceeasi tema

- More than 70 foreign nationals, migrants from Bangladesh, Ethiopia, Syria, Sri Lanka and Turkey, were discovered by the authorities, on Friday, while trying to leave the country illegally, hidden in three trucks carrying goods that underwent checks at the Nadlac II Border Crossing Point, the western…

- Luni de la ora 20:50, Legile Puterii cu Alexandra Pacuraru – O ediție esențiala pentru Romania! Sursa articolului: Legile Puterii | Cine este autorul planului care ar putea aduce romanii din diaspora acasa – Un milion de noi locuri de munca in Romania – Afla luni la Legile Puterii Credit autor: Realitatea…

- Aproape 600 de cetateni straini care stateau ilegal in Romania au fost depistati in august, potrivit unui comunicat al Inspectoratului General pentru Imigrari (IGI) transmis, marti, AGERPRES . Politistii de imigrari au organizat, la nivel national, in august, 2.674 de verificari in teren pentru prevenirea…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctelor de Trecere a Frontierei Nadlac II și Varșand au depistat, ascunsi in doua mijloace de transport, respectiv la frontiera „verde”, douazeci și unu de migranți. Cetateni straini erau din: Siria, India, Afganistan, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka,Pakistan Aceștia…

- Persoanele in cauza au fost conduse la sediul sectorului politiei de frontiera pentru cercetari.Zi incarcata pentru politistii de frontiera. Acestia au depistat la puncte de Trecere a Frontierei Nadlac II si Varsand ascunsi in doua mijloace de transport, respectiv la frontiera verde, douazeci si unu…

- Sapte din zece angajati romani (70%) se asteapta la venituri mai mari cu cel putin 20%, dar ezita sa solicite angajatorului o marire de salariu si prefera sa plece la o alta firma, releva o analiza realizata de o companie specializata in resurse umane."Aproximativ 70% dintre candidatii cu…

- Ministerul de Externe organizeaza misiuni consulare itinerante in state din care vin mii de muncitori sa lucreze in Romania, precum Bangladesh, Nepal și India. In scopul grabirii acordarii vizelor, Ministerul de Externe marește ambadasa Romaniei din capitala Indiei, New Delhi. Potrivit premierului,…

Numarul de persoane angajate a scazut pentru prima data sub pragul de 4 milioane, anul trecut, 2021 continuand astfel trendul inregistrat in 2020, potrivit unui studiu termene.ro.