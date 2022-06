Stiri pe aceeasi tema

- Coaliția (PSD, PNL, UDMR) a facut o lista de masuri fiscale care ar urma sa intre in vigoare de anul viitor, precum scaderea pragului la micro, eliminarea impozitului specific in Horeca, creșterea TVA la bauturile care conțin zahar la 19% sau creșterea impozitarii apartamentelor și caselor. Intreaga…

- Lucian Heius a fost numit presedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF). El anunța in primul sau mesaj ca vrea sa lupte impotriva evaziunii fiscale. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- “Pentru mine incepe astazi o noua etapa, plina de provocari si, sper eu, de reusite, in fruntea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Le multumesc domnului premier Nicolae Ciuca si domnului ministru Adrian Caciu pentru incredere, sunt onorat sa pot contribui la dezvoltarea si modernizarea acestei…

- Cu un telefon și o conexiune la internet, oricine poate avea azi acces la piața globala a informațiilor, a afacerilor, a invațarii sau a distracției. Practic, "la un click distanța" a devenit rutina.

- Locatarii unui bloc de pe strada Mitropolit Varlaam din Capitala platesc de doi ani pentru incalzirea pe care nu o consuma. Oamenii sustin ca li se repartizeaza datoria Centrului Municipal de Ocupare a Forței de Munca, al carui birou se afla candva la primul etaj al blocului.

- „Astazi s-a aprobat in Guvernul Romaniei Ordonanța de urgența prin care devine operațional Radarul Marfurilor, respectiv Sistemul Național RO-e-Transport!Vorbim despre un sistem electronic integrat de monitorizare a mijloacelor de transport marfa. Radarul Marfurilor, care va monitoriza in timp real…

- Sistemul de facturare electronica pe relația Business to Business (B2B) este disponibil și funcționeaza in parametri programați, incepand de astazi, 1 aprilie, iar primele sute de facturi au fost deja introduse in sistem. Ministerul Finanțelor continua demersurile in vederea eficientizarii colectarii…