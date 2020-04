Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, Ion Stefan, a anuntat, luni, ca pana pe data de 15 aprilie, cel tarziu, va fi dat ordinul incepere a lucrarilor la Cazinoul din Constanta, in conditiile in care MLPDA a obtinut autorizatia de construire. "Am obtinut autorizatia de construire…

- de Gustave Le Bon_ Pe de alta parte nu ar trebui sa ne mire prea mult aceasta ingrijorator de rapida imbatranire a burgheziei. Vechile aristocratii nu se perpetuau decat prin drepturile ereditare ceea ce nu necesita nicio superioritate biologica prin comparatie cu alte categorii sociale. Dimpotriva,…

- S.C. General Construct S.R.L. angajeaza dulgheri si fierari betonisti in vederea executarii lucrarilor de constructii contractate in Germania. Relatii suplimentare la sediul firmei din Mun. Suceava, Calea Unirii, nr. 102- Biroul Resurse Umane sau la... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Cefin Trucks a atins in 2019 o cifra de afaceri de 60 de milioane de Euro, cu activitațile sale de vanzare și service, fața de 43 de milioane de Euro in 2018. Vanzarile Ford Trucks in 2019 aproape s-au dublat fața de cele din 2018, iar pentru anul 2020 se preconizeaza o creștere cu peste 20% Obiectivele…

- „Ordonanța pe sanatate a fost publicata in Monitoriul Oficial cu niște texte, care am vazut in spațiul public ca sunt comentate intr-o varianta care nu corespunde cu cea din Monitor. Nu avem niciun motiv sa retragem Ordonanța pe sanatate. Dimpotriva! ”, a declarat, joi, vicepremierul, in emisiunea…

- Premierul interimar Ludovic Orban a declarat joi seara ca situatia economica a tarii este foarte stabila si nu exista "absolut niciun fel de risc" de aparitie a unui dezechilibru major, mentionand ca are incredere in stabilitatea monedei nationale si a cursului de schimb. "Evolutia cursului de schimb…

- Masuri de combatere a poluarii anuntate de ministrul mediului Foto: Wikipedia.org Santierele de constructii vor fi verificate, ca masura de combatere a poluarii - a anuntat, astazi, ministrul interimar al mediului, Costel Alexe. El a explicat, la Iasi, ca, nu de putine ori, masinile…

- Premierul Ludovic Orban l-a eliberat din funcție, vineri, de inspectorul general al Inspectoratului de Stat in Constructii (ISC), Nelu Stelea, omul sustinut si garantat de baronul de Vrancea Marian...