Antreprenor imobiliar condamnat la închisoare după ce o fetiță a murit într-un bloc pe care îl contruia Omul de afaceri constantean Iusuf Mahir a fost condamnat la 2 ani si 8 luni de inchisoare pentru ucidere din culpa, in cazul fetitei de 12 ani ce a murit in timp ce se juca intr-un bloc aflat in construcție. Incidentul a avut loc in urma cu șase ani. Fetița a decedat dupa ce a cazut de la etajul cinci al unui bloc construit de firma lui Mahir. Omului de afaceri i s-a aplicat pedeapsa cea mai grea, de 2 ani de inchisoare, la care se adauga o treime din totalul altor pedepse, respectiv 8 luni. „Aplica pedeapsa cea mai grea de 2 ani inchisoare, pe care o sporeste cu 1/3 din totalul celorlalte pedepse,…

- Omul de afaceri constantean Iusuf Mahir a fost condamnat la 2 ani si 8 luni de detentie pentru ucidere din culpa, printr-o sentinta definitiva data de Curtea de Apel Constanta, in cazul fetitei de 12 ani care a murit in urma cu peste sase ani, dupa ce a cazut de la etajul cinci al unui bloc pe care…

- Mahir Iusuf, 67 de ani, a fost condamnat definitiv la 2 ani și 8 luni de inchisoare cu executare pentru savarșirea infracțiuni de ucidere din culpa, dupa ce, in 2016, o fetița de 12 ani a cazut in gol de la etajul al cincilea al blocului pe care il construia la Constanța, scrie Agerpres . Omul de afaceri…

