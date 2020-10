Antreprenoarea Daniela Șerban candidează în București pentru Camera Deputaților ca independent ”Am reușit intr-o saptamana sa strangem peste 10.000 de semnaturi din cadrul comunitaților celor care așteapta ceva nou de la clasa politica romaneasca. Peste 10.000 de oameni și-au exprimat susținerea pentru mine, candidatul independent care va munci zi și noapte pentru a stopa aceste crize cu care ne confruntam și pentru a aduce plus valoare comunitaților. Sunt onorata, va mulțumesc tuturor celor care m-ați susținut. Munca cea mai grea de aici incepe - campania electorala. Insa, sunt foarte increzatoare și optimista ca voi primi sprijinul tuturor antreprenorilor și oamenilor de afaceri care… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

