- Echipa de fotbal Unirea Dej a fost cedat, scor 0-3 (0-2), in fața formației Dinamo București. Partida – care a contat pentru a doua etapa a Play-off-ului Ligii 2 – s-a disputat in aceasta dupa-masa, de la ora 16, pe Stadionul Municipal Dej. Lovitura de start simbolica a fost data de fostul capitan al…

Dinamo Bucuresti a terminat la egalitate cu Gloria Buzau, 1-1 (1-1), duminica, pe Stadion Arcul de Triumf din Bucuresti, intr-un meci din prima etapa a fazei play-off a Ligii a II-a de fotbal.

- Antrenorul formatiei Dinamo Bucuresti, Ovidiu Burca, a afirmat, vineri, inaintea partidei decisive de accedere in play-off-ul Ligii a II-a de fotbal, cu Politehnica Timisoara, ca putini oameni au crezut ca echipa sa poate ajunge in acest punct dupa un start de sezon mai putin reusit."Maine ne asteapta…

- Liga Profesionista de Fotbal a decis ca FCSB – Sepsi Sfantu Gheorghe și Hermannstadt – FCU Craiova, meciurile care vor stabili componența finala a play-off-ului, sa se dispute de la aceeași ora. Cele doua partide au fost programate duminica, de la ora 21:00. Concurența acerba pentru ultimul loc in…

- Unirea Dej poate intra in istorie, sambata, pe stadionul Municipal din Dej, unde va intalni de la ora 12 pe Metaloglobus București intr-o batalie pentru promovare. In cazul unei victorii in fața echipei bucureștene, formația antrenata de Dragoș Militaru poate adauga inca trei puncte in clasament, care…

Dan Petrescu, antrenorul echipei CFR Cluj, este suparat pe evolutia jucatorilor sai dupa infrangerea de sambata cu CS Universitatea Craiova, chiar daca recunoaste ca a facut si el greseli.

- Divizionara secunda CSM Slatina contonua sa-și intareasca lotul pentru partea a doua a campionatului, care se anunța foarte disputata. Astfel, conducatorii gruparii de pe malul Oltului au obținut astazi semnatura lui Yevhen Smirnov. Acesta este un fundaș central de 29 de ani, originar din Odessa (Ucraina).…

- Dinamo București s-a reunit luni și a efectuat vizita medicala in vederea parții a doua a campionatului ligii secunde, iar de maine va intra in cantonament la Saftica și la Centrul Național de la Buftea.