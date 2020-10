Stiri pe aceeasi tema

- Florin Burgar, selecționerul naționalei feminine de tineret și antrenorul echipei feminine de fotbal Piros Security din Arad, a murit, joi, la 48 de ani, dupa ce, in urma cu trei zile, a fost internat in stare grava la secția de Terapie Intensiva a Spitalului din Timișoara. Fusese diagnosticat cu COVID-19.Vestea…

- Florin Bugar (48 de ani), selecționerul naționalei feminine de tineret și antrenorul echipei AC Piroș Security Arad, a decedat in aceasta noapte, dupa ce a fost infectat cu COVID-19. Vestea a fost anunțata de echipa Piroș Security Arad, pe care Florin o antrena. „Veste tragica atat pentru echipa noastra…

- Florin Bugar, selecționerul naționalei feminine de tineret și antrenorul echipei AC Piroș Security Arad, se afla intr-o stare grava la spital, dupa ce a fost testat pozitiv la coronavirus. Bugar a fost internat in urma cu mai bine de o saptamana, iar acum este la Spitalul Județean din Timișoara. Potrivit…

- Florin Bugar, fostul antrenor al lui CFR Timisoara, trece prin clipe grele pe patul de spital. Tehnicianul in varsta de 48 de ani e afectat de noul coronavirus si se afla internat in stare grava la Spitalul Judetean din Timisoara. Conform sportarad.ro, antrenorul timisorean a ajuns pe patul de spital…

- Florin Bugar, fostul antrenor al lui CFR Timisoara, trece prin clipe grele pe patul de spital. Tehnicianul in varsta de 48 de ani e afectat de noul coronavirus si se afla internat in stare grava la Spitalul Judetean din Timisoara. Conform sportarad.ro, antrenorul timisoreana ajuns pe patul de spital…

- Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeș din Timișoara a primit o a doua tranșa din antiviralul Remdesivir... The post Cresc sansele de viata pentru pacientii cu Covid-19 internati la „Victor Babes”. O noua tranșa de Remdesivir a ajuns la Timisoara appeared first on…

- Muzeul Național al Banatului din Timișoara anunța cu deosebit regret dispariția domnului Virgil Miloia, unul dintre cei mai importanți donatori ai instituției noastre. Mii de carți din secolele XVIII – XX au intrat in patrimoniul muzeului prin generozitatea domnului Virgil Miloia (1931 – 2020), scenograf…

- O femeie de 38 de ani, insarcinata in 28 de saptamani, a murit din cauza complicațiilor suferite de la infecția cu SAR-CoV-2. In momentul in care s-a internat la Spitalul Judetean Arad, gravida era asimptomatica, iar apoi starea s-a agravat și a fost transferata la Timișoara. Pe drum, insa, a murit.…