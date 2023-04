Stiri pe aceeasi tema

- Livezile, campioana Albei la Cupa Satelor, etapa zonala in 2 mai, in Sibiu In perioada februarie-martie 2023, Asociațiile Județene de Fotbal din țara au organizat fazele județene finale pentru Cupa Satelor, una din cele mai iubite competiții din Romania, destinata copiilor din mediul rural de la categoria…

- Leonardo Meindl (30 de ani), brazilianul de la U-BT Cluj, nu o duce bine numai in viața profesionala, ci și in cea sentimentala. Baschetbalistul se afla intr-o relație cu modelul Bruna Lopes. Brazilianca face furori pe Instagram, acolo unde are aproape 9.000 de urmaritori. Care este legatura sa cu Romania?…

- Mihai Stoichița (68 de ani), directorul tehnic al FRF, crede ca naționala U21 a Romaniei poate caștiga Campionatul European de Tineret, competiție organizata de Romania și Georgia, in perioada 21 iunie - 8 iulie. ...

- Obiectivul principal al existenței coaliției PNL-PSD-UDMR a fost indeplinit, spune președintele Klaus Iohannis, intrebat daca alianța partidelor va rezista testului rocadei guvernamentale: „Romania este stabila și este guvernata”, a spus Iohannis.

- Din acest weekend, Timișoara devine unul dintre orașele simbol ale Europei, fiind a doua metropola din Romania care primește titlul de Capitala Europeana a Culturii. Manifestarile au inceput, iar timp de trei zile vor avea loc o varietate de evenimente inaugurale in mai multe zone din oraș. O parte…

- Romania won the gold medal in the junior team event, on Sunday, in Oropesa del Mar (Spain), at the European Champion Clubs Cup (ECCC) Cross Country, through AC "Mica Roma" Blaj. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × Help…

- De ce a sarit prețul RCA mediu platit de persoanele fizice de la 500 de lei in 2021 la 900 de lei in 2022? Libertatea a intrat in posesia unor documente interne ale conducerii Autoritații de Supraveghere Financiara și le publica astazi. Sunt dovezi care arata mecanismul escrocheriei pusa la cale de…

- • Astazi, Maria a obținut doua victorii in calificari • Romania va avea doua jucatoare pe tabloul principal Maria Daciana Ciubotaru s-a calificat pe tabloul principal al turneului Australian Open Junior Championships! Sportiva de la CSM Focșani 2007, a 11-a favorita a calificarilor, a jucat astazi dimineața…