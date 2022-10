Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Dica a fost contestat de fani la finalul partidei FCSB – Silkeborg 0-5, dar nu are de gand sa plece de la echipa. A spus-o clar și raspicat! Antrenorul a recunoscut ca se simte umilit, dar a vorbit despre ultimele doua succese din campionat și spera ca echipa sa ajunga rapid pe loc de […] The…

- Agentul de jucatori Victor Becali (61 de ani) este de parere ca cei de la FCSB au procedat corect in ceea ce privește abordarea meciului de aseara, din UEFA Conference League, contra danezilor de la Silkeborg. Roș-albaștrii au jucat cu rezervele, pentru a se putea concentra pe campionat, acolo unde…

- FCSB a fost o umbra in meciul cu Silkeborg IF din Conference League, vicecampioana Romaniei cedand cu un umilitor 5-0. Presa daneza a vorbit la superlativ despre trupa lui Kent Nielsen, in timp ce despre formația lui Nicolae Dica a menționat ca a fost zdrobita joi seara.

- FCSB a fost umilita de Silkeborg, scor 0-5, intr-un meci din etapa #3 din grupele Conference League. Nota maxima in caseta GSP pentru jucatorii de la FCSB a fost 3 (TREI). Cu toate acestea, majoritatea celor care au inceput meciul ca titulari au primit nota doi, unii dintre ei fiind scoși la pauza.…

- Este ceva sa dai nas in nas in parcarea stadionului cu antrenorul uneia dintre echipe (Silkeborg), in chiar ziua meciului (Silkeborg - FCSB, de la 19:45). Mai ales daca acesta este Kent Nielsen, 60 de ani, un munte de om, fost mare internațional danez, campionat european cu „Danish Dynamite” in vara…

- FCSB a sosit la ora 12:23 pe taram danez, un ceas mai tarziu la București, iar diseara Nicolae Dica și compania se vor antrena in premiera pe JYSK Park, gazonul artificial pe care vor evolua joi seara cu Silkeborg. Danezii s-au pregatit dimineața, in efectiv complet, iar in momentul in care roș-albaștrii…

- Povestea de iubire dintre Simona Halep si Toni Iuruc s-a incheiat rapid, cu o semnatura la notar. Surprinși de paparazzii Click! la iesirea din sediul notarial de pe Dorobanti, cei doi au parut mai veseli decat la nunta, semn ca, cel putin pentru jucatoarea noastra, divortul a fost o eliberare dupa…

- Kent Nielsen, antrenorul echipei daneze Silkeborg, adversara formatiei FCSB in grupa B din Conference League, a declarat miercuri ca echipa sa este outsiderul grupei "Dupa tragerea la sorti am stiut ca noi suntem considerati outsiderul grupei", a spus Kent Nielsen in conferinta de presa premergatoare…