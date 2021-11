Stiri pe aceeasi tema

- Este putin probabil ca Roger Federer sa participe la viitoarea editie a Openului Australiei la tenis, care va avea loc in luna ianuarie, insa este hotarat sa revina in circuitul profesionist la un moment dat, conform antrenorului sau, Ivan Ljubicic, citat de Reuters.

- Reteaua sociala Facebook Inc intentioneaza sa se reinventeze prin adoptarea unui nou nume in cursul saptamanii urmatoare, sustine publicatia The Verge, citand o sursa din apropierea acestui dosar, transmite Reuters.

- ​Serena Williams schimba duminica prefixul, marea campioana americana urmând sa împlineasca 40 de ani. Aceasta vârsta o gasește tot în activitate, la fel ca și pe Roger Federer. Patrick Mouratoglou, antrenorul sportivei, explica punctual de ce Serena este cea mai mare jucatoare…

- Daca primele propuneri de miniștri ale lui Florin Cițu nu vor fi acceptate de parlamentari, acesta a declarat sambata ca va propune alți miniștri. Procedura nu are legatura cu increderea in Guvern, a spus prim-ministrul. Astfel se vor respecta prevederile constituționale, susține premierul Florin Cițu.…

- Sylvain Lefebre a fost demis de echipa din NHL Columbus Blue Jackets la puțin timp dupa ce a fost angajat in funcția de antrenor secund, informeaza CNN, citat de News.ro . Decizia clubului din NHL a fost luata dupa ce Sylvain Lefebre a refuzat sa se vaccineze impotriva coronavirusului. „Antrenorul nu…

- Cel putin 72 de civili au fost ucisi in doua explozii in afara aeroportului din Kabul, au anuntat ieri o sursa spitaliceasca si un oficial taliban in capitala afgana, citati de Reuters și Agerpres. Cel putin 12 soldati americani au fost de asemenea ucisi in exploziile de joi. Un numar de cel putin 28…

- Jose Mourinho, din aceasta vara pe AS Roma, a devenit antrenorul care a ajuns cel mai rapid la 50 de victorii in Serie A, echipa sa invingand-o duminica pe Fiorentina cu 3-1 in prima etapa din noua editie de campionat, scrie Reuters. Mourinho s-a intors in Serie A la unsprezece ani de la despartirea…

- Dupa ce Stefanos Tsitsipas a declarat înaintea începerii turneului de la Cincinnati ca se va vaccina anti-Covid doar daca va deveni obligatoriu, Simona Halep a ținut sa încurajeze sportivii sa se vaccineze. Simona Halep a primit vaccinul în luna februarie, iar anul trecut…