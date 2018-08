Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Nicolae Dica, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca jucatorii sai trebuie sa faca un joc perfect cu Rapid Viena, in mansa secunda a play-off-ului Europa League, pentru a obtine calificarea in faza grupelor. "Am pregatit foarte bine jocul si sper ca la…

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Nicolae Dica, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca va efectua schimbari in primul unsprezece in partida cu FC Viitorul din Liga I pentru a odihni o parte din jucatori inaintea returului „infernal” cu Rapid Viena din play-off-ul Europa League, informeaza…

- Rapid Viena - FCSB, de la 21:30, meciul va fi transmis de Pro TV si poate fi urmarit in format live blog pe www.prosport.ro. Partida conteaza pentru play-off-ul Europa League. Mansa retur va fi la data de 30 august.

- Antrenorul celor de la FCSB, Nicolae Dica a sustinut o conferinta de presa pe taram austriac, inaintea meciului cu Rapid Viena din play-off-ul Europa League, dar a fost extrem de deranjat atunci cand a fost intrebat daca va trimite in teren o echipa mai ofensiva.

- FCSB a ajuns marti seara in Viena, pentru duelul cu Rapid din play-off-ul Europa League. In turul trei, echipa unde este legitimat si internationalul roman Andrei Ivan a trecut de cei de la Slovan Bratislava, cu scorul general de 5-2.

- Calificat dramatic in play-off-ul Europa League, unde Rapid Viena a ajuns dupa 5-1 la general, Mihai Balasa (23 de ani) l-a ironizat pe Andrei Ivan (21 de ani), la finalul celor 90 de minute de pe Arena Nationala.

- Andrei Ivan, la Rapid Viena. Fostul atacant al Craiovei a fost imprumutat de la Krasnodar, iar austriecii au si o clauza inclusa prin care il pot transfera definitiv, in 2019. “Mi-am dorit o schimbare, dupa un an dificil petrecut in Rusia si vreau acum sa joc din nou constant. Stiu multe despre acest…