Antrenorul lui Man și Mihăilă: „Rezultatele sunt nemiloase! Să vedem cine mai rămâne” Parma a pierdut pe teren propriu cu Crotone, 3-4, in runda #33 din Serie A. Roberto D'Aversa, antrenorul „cruciaților”, e gata sa ramana pe poziții și in liga a doua. „Matematic, inca nu suntem condamnați. Continuam insa sa greșim la fel ca pana acum, din cauza asta și pierdem. Purtam un tricou glorios ca sa facem atat de multe erori! Nu avem rautate și platim pentru asta. E prea multa fragilitate in aceasta echipa... ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

- Valentin Mihaila (21 de ani, extrema stanga) a egalat la 3 pentru Parma in duelul cu Crotone - runda #33 din Serie A. „Cruciații” au avut o prima repriza de coșmar pe Ennio Tardini, fiind conduși de „lanterna roșie” cu 1-3 la pauza. In startul actului secund, Gervinho ('49), intrat in locul accidentatului…

- Roberto D'Aversa, 45 de ani, antrenorul celor de la Parma, nu gasește o explicație pentru finalul partidei cu Cagliari, 3-4, pierduta in prelungiri de „cruciați”. Razvan Marin a marcat pentru gazde, la fel și Dennis Man in contul „cruciaților”! Amandoi au fost titulari, in vreme ce Mihaila a fost introdus…

- Formația pregatita de Roberto D’Aversa a obținut prima victorie dupa o lunga perioada de timp in Serie A, izbutind sa invinga pe AS Roma, cu scorul de 2-0. Cu cei doi internaționali romani au jucat inca din primul minut, iar Parma a prins o zi mare și a oprit toate cele trei puncte pe stadionul Ennio…

- Parma a pierdut pe teren propriu, 1-2 cu liderul Inter, A®ntr-un meci din etapa a 25-a din Serie A. Dennis Man E™i Valentin MihAƒilAƒ au jucat cA¢te o reprizAƒ. Pentru gazde, Dennis Man a fost titular, A®nsAƒ antrenorul Roberto D'Aversa l-a schimbat la pauzAƒ, cu Valentin MihAƒilAƒ, dupAƒ ce fost lovit…

- Roberto D'Aversa (45 de ani) a lasat sa se ințeleaga faptul ca Gervinho și Jasmin Kurtic au fost lasați in afara lotului din motive disciplinare. Valentin Mihaila a fost titular in Parma - Udinese 2-2 și a obținut o lovitura de la 11 metri. Dennis Man a fost introdus in minutul 66. Gervinho și Jasmin…

- Parma a pierdut, scor 2-1, meciul jucat pe terenul celor de la Verona, iar salvarea de la retrogradare pare un obiectiv tot mai dificil de îndeplinit. La oaspeți, Valentin Mihaila și Dennis Man s-au aflat pe foaia de joc, dar ei au fost folosiți doar câteva minute de antrenorul Roberto…

- Razvan Lucescu, 51 de ani, fostul antrenor al lui Al Hilal, ar fi in carți la Parma, echipa din Serie A la care joaca romanii Dennis Man și Valentin Mihaila. Roberto D'Aversa a ajuns la 3 eșecuri la rand cu Parma in Italia, ocupanta penultimului loc in campionat. Italianul ar fi pe faraș la „cruciați”,…

- Roberto D'Aversa l-a inclus pe Dennis Man in lotul de 24 al ”cruciaților” pentru meciul de maine cu Napoli (ora 19:00). Valentin Mihaila este și el Astazi, la nici 24 de ore dupa ce Dennis Man a semnat cu Parma, antrenorul echipei emiliene l-a convocat pentru urmatorul meci din Serie A. Debutul era…