Antrenorul lui Liverpool, „puțin surprins” de decizia atacantului Firmino de a pleca Jurgen Klopp, antrenorul lui Liverpool, se declara „surprins” de decizia lui Roberto Firmino de a parasi Anfield la finalul sezonului, noteaza BBC. Atacantul brazilian va pune capat unei șederi de opt ani pe Anfield atunci cand contractul sau va expira in iunie. Firmino, in varsta de 31 de ani, a fost in discuții pentru un nou contract, dar a ales sa plece. „Surprins? Da, un pic, dar respect foarte mult acest lucru. Dar este complet normal in acest tip de relație lunga pe care o avem noi și Bobby o are cu clubul”, a declarat Klopp. Firmino a marcat șapte goluri in 13 meciuri din Premier League… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

