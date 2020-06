Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Zmenta, un influencer cu peste 600.000 de abonati pe Youtube, a postat un video pe TikTok in care a sustinut ca fetele "si-o cer". "Bineinteles ca avem si domnisoare nota 10, ba. Viitoare asistente TV, bineinteles. Eu nu inteleg parintii acestor copii, de ce mai sunt surprinsi cand ele…

- ,,Omul acela care a facut scandal este indracit. Maicuțele iși faceau serviciul lor. Nu au incalcat niciun regulament. Omul acela este trimis, este indracit”, a comentat Becali. Becali a vorbit și despre situația epidemiei de coronavirus din Romania. „Pentru ca preoții au salarii aș fi impus sa se unga…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit despre pandemia de coronavirus din Romania și despre condițiile in care se poate relua Liga 1. Finanțatorul echipei roș-albastre a avut o serie de declarații controversate și a spus ca jucatorii și echipele din Liga 1 nu ar trebui sa intre in carantina și ca nu se…

- Florin Prunea (51 de ani), managerul general al lui Dinamo, a facut o serie de afirmații controversate in aceasta seara, lasand de ințeles ca reprezentanții formațiilor din Romania evita sa vorbeasca in public de frica FRF: „Mai sunt comisii, arbitraje”. „Am luat și eu legatura cu anumiți președinți…

- Prim vicepreședintele PNL, europarlamentarul Rareș Bogdan cere redeschiderea bisericilor, odata cu masurile de relaxare propuse de guvern pentru data de 15 mai. „Mulți vor spune ca o iau pe urmele vecinului și prietenului meu Gigi Becali, dar cred ca odata cu primele lucruri care se deschid in Romania…

- Romanii nu vor scapa de coronavirus prea curand, chiar daca numarul de cazuri se afla in scadere in aceasta perioada, iar autoritațile au inceput deja sa vorbeasca despre o relaxare a masurilor. Conform epidemiologului Geza Molnar, noul coronavirus va reveni in toamna.

- Gigi Becali considera ca partidele din Liga 1 ar trebui reluate, finantatorul FCSB fiind de parere ca pandemia de coronavirus nu este atat de grava in Romania. In opinia lui Becali, cluburile din Romania ar avea doar de castigat daca Liga 1 ar fi reluata, anunța MEDIAFAX.Gigi Becali este de…

- Patronul FCSB Gigi Becali anunța ca ar putea baga echipa in faliment, din cauza crizei coronavirus. Acesta a declarat ca renunta la echipa de fotbal FCSB daca se va suspenda campionatul si nu vor mai avea loc meciurile din cupele europene. FCSB este pe locul secund in play-off, la patru puncte de…