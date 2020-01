Stiri pe aceeasi tema

- ​Dupa ce Edi Iordanescu a anunțat ca nu va merge la Universitatea Craiova, Marius Șumudica a vorbit și el despre oferta pe care a primit-o de la clubul oltean. Antrenorul de la Gaziantep a declarat ca exista o chimie, dar venirea lui la Craiova nu este posibila."Trebuie sa recunosc, exista…

- Marius Șumudica (48 de ani), antrenorul lui Gaziantep, a declarat ca exista discuții pentru preluarea CS Universitații Craiova, varianta pe care Gazeta Sporturilor a anunțat-o in exclusivitate. „In momentul de fața, eu sunt sub contract cu Gaziantep, ca sa o iau mot-a-mot, cum procedeaza toți antrenorii.…

- Marius Șumudica vrea sa o intareasca pe Gaziantep in aceasta iarna și a pus ochii pe Damjan Djokovic, mijlocașul croat al celor de la CFR Cluj. Potrivit informațiilor Gazetei Sporturilor, turcii au facut o prima oferta pentru Djokovic: 150.000 de euro. Oficialii campioanei Romaniei nu au stat la discuții…

- Marius Șumudica (48 de ani), antrenorul lui Gaziantep, nu va sta pe banca la partida de azi cu Yeni Malatyaspor, din campionatul Turciei. De vina sunt problemele avute in ultimele zile, antrenorul fiind diagnosticat cu bronhopneumonie. Anunțul a fost facut printr-un comunicat emis de clubul lui Șumudica:…

- Marius Sumudica, antrenorul echipei Gaziantep , a fost internat in spital, in Romania. A facut bronhopneumonie si va ramane sub atenta supraveghere a medicilor cateva zile. „Am facut bronhopneumonie. Am fost la spital si-n ziua meciului, in Turcia. Am facut perfuzie, am batut, seara am venit acasa,…

- Marius Șumudica va fi investigat de Federația Turca de Fotbal, dupa evenimentele petrecute in partida dintre Gaziantep și Konyaspor, scor 0-0, anunța MEDIAFAX.Citește și: Ludovic Orban iese la rampa! Ce se va intampla, de fapt, cu varsta de pensionare Antrenorul roman va fi investigat…

- Marius Șumudica (48 de ani), antrenorul lui Gaziantep, a declarat pentru cotidianul Fotomac ca „sunt trei nume pentru postul de selecționer. Unul e al meu, dar nu plec. Am facut o promisiune la Gaziantep”. De la Gaziantep, Marius Șumudica anunța ca a luat o decizie. Nu vine la naționala! „Numele meu…

- Marius Șumudica (48 de ani) a fost invitat in emisiunea „Prietenii lui Ovidiu, moderata de Ovidiu Ioanițoaia. Antrenorul lui Gaziantep a vorbit despre asemanarile dintre fanii giuleșteni și cei din Turcia, apoi a numit marea condiție pentru a reveni la Rapid. „Rapidiștii sunt mai galagioși, mai ultrași.…