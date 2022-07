Stiri pe aceeasi tema

- Robert Lewandowski, atacantul polonez de 33 de ani, a semnat un contract pe patru sezoane cu Barcelona și ar primi 15 milioane de euro anual net, cu trei milioane mai mult ca la Bayern Munchen. Robert Lewandowski e oficial jucatorul Barcelonei. „LewanGOLDski”, l-a prezentat clubul catalan pe Twitter.…

- FC Barcelona si Bayern Munchen au ajuns la un acord pentru transferul atacantului polonez Robert Lewandowski. Conform jurnalistului italian Gianluca Di Marzio, internationalul polonez de 33 de ani nu va participa la prezentarea echipei Bayern de sambata seara. Jucatorul vrea sa plece de la Bayern, iar…

- Robert Lewandowski va fi jucatorul celor de la FC Barcelona, informația fiind prezentata de jurnalistul Fabrizio Romano. Pentru serviciile atacantului polonez, gruparea catalana ar urma sa scoata din buzunare suma de 45 de milioane de euro.

- FC Barcelona nu a renuntat la ideea de a-l transfera pe atacantul polonez Robert Lewandowski. Spaniolii se pregatesc sa inainteze o noua oferta pentru golgheterul echipei Bayern Munchen, informeaza DPA, citata de Agerpres . Lewandowski (33 de ani) si-a reluat astazi antrenamentele alaturi de colegii…

- FC Barcelona pregateste o oferta de 50 de milioane de euro pentru transferul atacantului polonez Robert Lewandowski de la campioana Germaniei la fotbal, Bayern Munchen, informeaza presa spaniola. Cu parghiile financiare recent aprobate, conducatorii clubului catalan au deja instrumentele necesare in…

- Manchester United este pregatita sa intre in cursa pentru semnatura atacantului Robert Lewandowski (33 de ani), in cazul in care transferul acestuia la Barcelona nu se va materializa. Robert Lewandowski și-a anunțat cu subiect și predicat intenția de a plecat de la Bayern Munchen inca din aceasta vara.…

- La cateva zile dupa ce presa sportiva internationala a scris ca Robert Lewandowski se afla in vizorul echipei FC Barcelona, Julian Nagelsmann, antrenorul formației Bayern Munchen, a afirmat ca polonezul va evolua si in viitorul sezon pentru bavarezi.

- Atacantul polonez Robert Lewandowski, despre care presa sportiva internationala a scris ca se afla in vizorul echipei FC Barcelona, va evolua si in viitorul sezon pentru Bayern Munchen, a anuntat antrenorul bavarezilor, Julian Nagelsmann. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…