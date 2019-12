Antrenorul Lucian Dobre a absolvit Licența A UEFA! Urmează Licența PRO! „M-am inscris la cursurile Licenței A UEFA in luna mai a acestui an și recent am reușit sa o obțin. Cursurile s-au intins pe o perioada de șașe luni, iar in fiecare luna trebuia sa fiu cate o saptamana la București. A fost un curs intensiv, iar in fiecare zi am avut cate 8-10 ore de cursuri. A fost o licența interesanta, am invațat foarte multe lucruri noi și mi-am dat seama ca fara a studia nu ai nicio șansa sa ajungi un antrenor de top. De asemenea, vreau sa iau și Licența PRO. La aceasta licența pot adera abia dupa un an și jumatate de la absolvirea Licenței A. Dintre foștii jucatori mai… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de fotbaliști, antrenori, arbitri și oameni de fotbal din Buzau au mers, marți dimineața, la Centrul de Tranfuzii Buzau pentru a dona sange in prima zi a campaniei „Fotbalul doneaza viața”, inițiata de Asociației Județene de Fotbal Buzau. Președintele Comisiei Tehnice din cadrul Federației Romane…

- Cu patru victorii din tot atatea meciuri disputate in Divizia A1, maximum de puncte și un singur set pierdut, Volei Alba Blaj va avea in aceasta luna doua partide in grupele Champions League, nivel la care evolueaza pentru a 4-a oara. Astfel, formația condusa de Darko Zakoc va debuta in grupa D marți,…

- Rapid Bucuresti – GSM Lugoj 3:2 (22:25, 25:18, 19:25, 25:16, 15:12) GSO Voluntari – CSM Targoviste 0:3 (16:25, 17:25, 20:25) Dinamo Bucuresti – Stiinta Bacau 3:1 (25:23, 25:15, 20:25, 25:18) GS Medgidia – CSM Volei Alba Blaj 1:3 (25:15, 13:25, 21:25, 12:25) FC Arges Pitesti a stat

- CS Dinamo Bucuresti, CS Stiinta Bacau, CSU Belor Galati si CSM Lugoj au castigat meciurile sustinute in deplasare, sambata, in etapa a doua a Diviziei A1 la volei feminin. Dinamo a dispus de CSO Voluntari 2005 cu 3-0 (25-16, 25-12, 25-10), Adriana Matei reusind 13 puncte, iar Ariana Pirv…

- Echipele de liga secunda Petrolul Ploiesti si CS Mioveni s-au calificat, miercuri, in optimile de finala ale Cupei Romaniei la fotbal, dupa ce au obtinut victorii in deplasare in fata unor formatii din esalonul al treilea, in saisprezecimile de finala. Petrolul a dispus cu 1-0 de Industria…

- Campioana en titre, CSM Volei Alba Blaj, va juca in prima etapa a editiei 2019-2020 a Diviziei A1 la volei feminin contra formatiei CSU Belor Galati, in deplasare, pe 5 octombrie, potrivit tragerii la sorti efectuate marti la sediul Federatiei Romane de Volei. In prima etapa vor mai avea loc partidele…

- Campioana Volei Alba Blaj va debuta in deplasare, la Galați, cu CSU Belor, in 5 octombrie, dupa refacerea țintarului ediției 2019-2020 a Diviziei A1 la volei feminin, asta dupa ce, intr-o prima faza, echipa din “Mica Roma” ar fi trebuit sa intalneasca pe Știința Bacau, pe propriul teren. Campioana va…

- Programul etapei a 12-a Vineri, 4 octombrie Ora 18.00 FC Botosani - Sepsi OSK Ora 20.30 Universitatea Craiova - Politehnica Iasi Sambata 5 octombrie Ora 14.30 Gaz Metan Medias - Academica Clinceni Ora 20.30 FCSB - Dinamo Bucuresti Duminica 6 octombrie…